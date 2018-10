Geysir spuckt Schnuller, Münzen und Beton

Es war der stärkste Ausbruch des Geysirs seit 1957. Mitte September spuckte die Ear Spring genannte Quelle im US-Nationalpark Yellowstone heißes Wasser, Dampf und kleineres Gestein in bis zu zehn Meter Höhe aus. So selten das Spektakel, so kurios, was die Parkwächter nach dem Ausbruch rund um den Geysir entdeckten: Abfall aus mehreren Jahrzehnten.

«Nachdem Ear Spring am 15. September ausbrach, haben unsere Angestellten ein kurioses Sammelsurium von Gegenständen in der Umgebung gefunden», schreibt die Park-Verwaltung auf Facebook. Einige davon seien eindeutig historisch und würden nun von Kuratoren inventarisiert «und möglicherweise ins Yellowstone-Archiv aufgenommen».

Bei den ausgespuckten Gegenständen handelt es sich hauptsächlich um Münzen und Scherben. Der Geysir schleuderte aber auch einen Schnuller und einen Betonblock zurück auf die Erdoberfläche.

«Fremdkörper können Geysire beschädigen»

Dass der Geysir Kurioses aus den vergangenen Jahrzehnten ausspuckt, mag lustig wirken. Der Park warnte Touristen aber davor, Abfall oder anderes hineinzuwerfen: «Fremdkörper können die heißen Quellen und Geysire beschädigen. Bei der nächsten Eruption des Ear Spring hoffen wir, dass nur noch Wasser und natürliches Gestein herausfliegen», sagten die Park-Verantwortlichen.

Spekulationen um Supervulkan

Der vierte Ausbruch des normalerweise schlummernden Geysirs Ear Spring in diesem Jahr lässt wieder Spekulationen um ein Erwachen des unter dem Park liegenden Supervulkans Yellowstone Caldera aufkommen. Bislang sind drei Ausbrüche des riesigen Vulkans im Verlauf der Erdgeschichte bekannt: vor 2,1 Millionen Jahren, vor 1,3 Millionen Jahren und zuletzt vor knapp 640.000 Jahren.

Experten des US Geological Survey rechnen derzeit allerdings nicht damit. Seit 1995 würden zwar immer wieder Phasen «thermischer Unruhen» registriert, die aber kaum Folgen mit sich bringen würden.

(L'essentiel/rcp)