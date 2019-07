Gefrorene Frau überlebt Nacht in Eis und Schnee

Diese Geschichte klingt zu unglaublich, um wahr zu sein: Sie ist es aber. Am 20. Dezember 1980 war die 19-jährige Jean Hilliard mit ihrem Auto auf einer Landstraße in Minnesota unterwegs, als sie auf der vereisten Straße vom Weg abkam und liegen blieb. Erstmal klingt das nicht weiter tragisch, wenn es nicht bitterkalt gewesen wäre und Hilliard – prä-Handy-Ära – keine Möglichkeit gehabt hätte, Hilfe zu rufen.

Hilliard hatte Angst, im Auto zu erfrieren, und machte sich auf den Weg zu dem Haus eines Bekannten, von dem sie wusste, dass er nicht weit entfernt wohnte. In der Tat waren es allerdings über drei Kilometer, die sie in Schnee, Eis und mit starkem Gegenwind laufen musste.

Nur zwölf Herzschläge pro Minute

Sie erreichte zwar die Auffahrt des Hauses, brach aber nur vier Meter vom Einfang entfernt zusammen und verlor das Bewusstsein. Die Temperatur sank in der Nacht auf minus 30 Grad Celsius. Sechs Stunden lang lag sie so da, bis man sie schließlich fand und ins Krankenhaus fuhr.

Ärzte stellten wenige Lebenszeichen fest, ihre Haut war so gefroren, dass sie keine Nadel sie durchdringen konnte, ihre Augen waren steif gefroren und reagierten nicht auf Licht, aber ihr Herz schlug immerhin – gerademal zwölf Schläge in der Minute. Die Ärzte mussten sie irgendwie auftauen und wickelten Hilliard in Heizdecken ein. Nach ein paar Stunden fing sie an Geräusche von sich zu geben, sie fragte nach Wasser, wieder Stunden später tauten ihre Glieder auf.

Körper verlangsamt alle Prozesse

Drei Tage später konnte sie ihre Beine wieder bewegen, und obwohl die Ärzte ihr gesagt hatten, dass sie wohl wenigstens ein paar Zehen einbüßen würde, behielt sie alle Gliedmaßen und sogar der Gefrierbrand, den sie auf dem Körper gehabt hatte, verschwand nach einer Weile wieder völlig. Nach 49 Tagen durfte sie wieder nach Hause.

Eine Erklärungsmöglichkeit für den wundersamen Fall ist, dass Hilliards Körper versucht habe, sich an die extremen Temperaturen anzupassen und alle Prozesse so verlangsamte, sodass nur ein Mindestmaß erhalten blieb. Für Familie und Freunde, die neben der 19-Jährigen wachten und beteten, ist es aber vor allem eines: ein Wunder.

(L'essentiel)