Baby stirbt fast nach «Herpes-​​Kuss»

Eigentlich fing alles ganz harmlos an: Brogan wollte ihre kleine Tochter Kaylah baden, als das Mädchen plötzlich unvermittelt zu schreien begann. Am nächsten Tag gab's dann die böse Überraschung. Am Körper der Einjährigen hatten sich überall Pusteln gebildet: «Die Flecken waren rot bis violett und sahen wie Brandmale aus», erinnert sich die 22-jährige Mutter.

Im Krankenhaus fanden die Ärzte schnell die Ursache für den schmerzhaften Ausschlag. Kaylah hatte sich irgendwo mit Herpes angesteckt. Wahrscheinlich hat jemand, der selbst an dem Virus erkrankt ist, die kleine Kaylah auf den Mund geküsst und die Krankheit so an sie übertragen. Das Immunsystem von Kleinkinder und Säuglingen ist allerdings noch zu schwach entwickelt, um sich gegen die aggressive Krankheit zur Wehr setzen zu können.

Herpes-Virus wird Kaylah nicht mehr los

Kaylah musste vier Tage im Krankenhaus bleiben und wurde im Anschluss daran noch Zuhause weiter behandelt. Glücklicherweise verbesserte sich der Zustand des Mädchens. Im schlimmsten Fall hätte sie an der Krankheit auch sterben können.

Wer ihr Kind mit dem Virus angesteckt hat, weiß Brogan nicht. Nur, dass Kaylah einen Monat nach dem Vorfall immer noch unter den Folgen leidet – und dies wahrscheinlich auch ihr ganzes Leben lang tun wird. Denn den Herpes-Virus wird man nie wieder los.

