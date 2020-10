Rechtsextremen-​​Hashtag trendet bei Gay-​​Community

«Proud Boys – haltet euch zurück und haltet euch bereit»: Als US-Präsident Donald Trump letzte Woche die rechtsextreme amerikanische Gruppierung «Proud Boys» dazu aufrief, sich zum Kampf gegen Linke und Antifa zu beteiligen, jubelte diese und freute sich ob neuer Rekruten. In den sozialen Medien sorgte seine Aussage jedoch bei vielen für einen Sturm der Entrüstung. George Takei, «Star Trek»-Schauspieler und Verfechter von LGBTQ-Anliegen, forderte seine Community am Freitag auf, den Hashtag #ProudBoys zu übernehmen und Bilder mit küssenden Männern oder «anderen sehr schwulen Sachen» zu teilen.

I wonder if the BTS and TikTok kids can help LGBTs with this. What if gay guys took pictures of themselves making out with each other or doing very gay things, then tagged themselves with #ProudBoys. I bet it would mess them up real bad. #ReclaimingMyShine