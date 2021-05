Flucht nach Raubüberfall endet mit einem Toten

Die dramatischen Szenen hatten begonnen, als die Bande nördlich von Amsterdam ein Fahrzeug überfiel. Darin wurden Gold und Diamanten im Wert von bis zu 50 Millionen Euro transportiert, wie die niederländische Zeitung «De Telegraaf» berichtet.

Die Verbrecher flüchteten dann nach Angaben der Polizei in mindestens zwei Autos in Richtung der kleinen Ortschaft Broek in der Gemeinde Waterland. Dabei wurden sie von dutzenden Polizisten in kugelsicheren Westen verfolgt. Während der Verfolgung wurde mit automatischen Waffen auf die Polizei geschossen. Die Polizei antwortete ebenfalls mit Schüssen. Zwei Verdächtige werden auf der Flucht, ein anderer wird getötet. Die Todesursache des gestorbenen Verdächtigen war zunächst unklar.

Im Anschluss an Verfolgungsjagd kam es zur Schießerei

Von Augenzeugen im Internet verbreitete Videos zeigten, wie ein Auto in einen Garten hinter einem Haus krachte und mehrere in Sturmhauben gekleidete Verdächtige hinaussprangen und über eine Wiese vor der Polizei flüchteten. Zu sehen und hören war in den Aufnahmen auch, wie ein Polizeihubschrauber über den Fliehenden kreiste.

Die sechs Verdächtigen konnten im Anschluss daran festgenommen werden. Am Mittwochnachmittag wurde ein siebter Verdächtiger in der Nähe von Rotterdam festgenommen, berichtete die niederländische Polizei. «Die Kriminalpolizei wird ermitteln müssen, ob diese Person etwas mit dem Fall in Amsterdam zu tun hat», so ein Sprecher.

Er wordt nog steeds gezocht in Broek in waterland. pic.twitter.com/ajG84APvXU — Oldnoskool (@oldnoskool) May 19, 2021

(L'essentiel/AFP/DPA)