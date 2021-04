Vulkan La Soufrière könnte jederzeit wieder ausbrechen

Nach dem Vulkanausbruch auf der Karibikinsel St. Vincent am Freitag gibt es für die Bewohner weiter keine Entwarnung. Am Sonntag rumorte der Vulkan La Soufrière weiter und es fiel nach wie vor dichter Ascheregen. Auch Lava sei mittlerweile ausgetreten, sagte Richard Robertson, Chefwissenschaftler am Seismischen Forschungszentrum der University of the West Indies.

Die Eruption am Freitag war die größte des La Soufrière seit 1979. Eine Aschewolke wurde sieben Kilometer in die Luft geschleudert. Eine dicke Ascheschicht legte sich auf Autos, Hausdächer und die tropischen Bäume und Sträucher der Insel. Rund 16 000 Menschen waren zuvor vorsorglich in Sicherheit gebracht worden, verletzt wurde niemand.

Tausende in Notunterkünften

Das Rumoren des Vulkans war am Sonntag auch noch in der 20 Kilometer entfernten Hauptstadt Kingstown zu spüren. «Ich frage mich nur, wann es sich endlich beruhigt», sagte Anwohner Kalique Sutherland.

Experte Robertson sagte, möglicherweise werde der Vulkan bald wieder ruhiger, aber das Grummeln könnte nach einer Pause wieder weitergehen. Ralph Gonsalves, Regierungschef der 32 Inseln, die St. Vincent und die Grenadinen bilden, rief die in Sicherheit gebrachten Anwohner zur Geduld auf. Tausende von ihnen kamen in Notunterkünften unter.

(L'essentiel/dpa)