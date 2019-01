Diese 12.000 Jahre alte Stadt wird verschluckt

Sorgenvoll blickt Ridvan Ayhan über den Tigris, den Fluss mit dem schon seien Vorfahren jahrhundertelang koexistiert haben. Dieses Zusammenleben soll nun bald enden. Denn die 12.000 Jahre alte Kleinstadt Hasankeyf in der Ayhan lebt soll in den kommenden Monaten von einem künstlichen See verschlungen werden. Stromabwärts soll am Tigris der Wasserdamm Ilisu in Betrieb gehen, der die Stadt im Südosten der Türkei in einen See verwandeln wird.

«Meine Enkelkinder werden nicht sehen, wo ich aufgewachsen bin und gelebt habe. Wenn sie mich fragen, wo ich herkomme, kann ich ihnen den See zeigen». sagt Ayhan.

Ort hat historische Bedeutung

Das Wasserkraftwerk Ilisu ist Teil des Südostanatolienprojekts (GAP), einem Landnutzungsplan zur Ankurbelung der Wirtschaft dieser Region, die von Ankara lange Zeit vernachlässigt wurde. Rund 3000 Einwohner von Hasankeyf sind betroffen, und hin- und hergerissen zwischen Wut über die auferlegte Umsiedlung und der gleichzeitigen Ungeduld, endlich von den versprochenen wirtschaftlichen Vorteilen zu profitieren.

Ayhan widmet seine Zeit im Ruhestand einer Kampagne gegen den Damm: «Keep Hasankeyf alive» bringt auch NGO's und lokale Mandatsträger zusammen, und hebt die historische Bedeutung des Ortes hervor: «Es gibt so viel Geschichte hier, mit jeder Grabung begegnet man einer anderen Zivilisation», sagt Ayhan. In der Region haben sich über die Jahrhunderte mehrere Völker niedergelassen, von Assyrern über Römer bis hin zu den Seldschuken.

Damm soll Tourismus ankurbeln

«Die Vernichtung von Hasankeyf ist ein großes Verbrechen.» Die türkische Regierung wies diese Kritik zurück und beharrte darauf, dass alle Anstrengungen unternommen würden, um die Denkmäler der Stätte zu retten, von denen viele bereits in spektakulären Aktionen verlegt worden seien, unter anderem in den zukünftigen, drei Kilometer entfernten Kulturpark. Der Damm soll zudem den Tourismus ankurbeln, denn es ist geplant, Zitadellen und Höhlen, die von steigenden Wassermassen verschont bleiben, aufzubereiten.

Die Ingenieure warten unterdes auf grünes Licht vom türkischen Präsidenten Erdogan, um den Damm final in Betrieb zu nehmen. Im vergangenen Sommer begann der Rückstauprozess bereits. Ab der finalen Schließung des Dammes bleiben Hasankeyf noch drei Monate, bis es in den Fluten versunken ist.

(L'essentiel/afp)