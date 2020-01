So grantig hast du den Papst noch nie gesehen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Eigentlich liebt der Papst das Bad in der Menge, doch jetzt wurde es auch ihm mal zu viel. Nach der traditionellen Vesper zum Jahresabschluss am Dienstag hat sich am Petersplatz ein kurioser Vorfall ereignet.

Als Franziskus die wartenden Gläubigen, grüßte, ergriff eine Frau deutlich zu energisch seine Hand und zog den argentinischen Papst an sich. Dieser musste sich mit einem Handschlag wehren.

Dabei hatte der Papst im Petersdom zuvor dazu aufgerufen, sich im neuen Jahr «ins Getümmel» zu stürzen, den Menschen wieder mehr zuzuhören.

(L'essentiel)