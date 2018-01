So wirbt die israelische Armee auf Instagram

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die israelische Armee bietet auf ihrem Instagram-Account Einblicke in das Leben der Soldaten. Frauen und Männer, die sich lachend in den Armen liegen, Soldaten, die Gitarre spielen oder singen und alle sehen dabei unglaublich gut aus.

Dass auf Instagram eine Welt existiert, die mit dem echten Leben wenig zu tun hat, ist bereits bekannt. So lassen auch die Bilder der israelischen Armee den Eindruck einer wahrheitsgetreuen Darstellung stark anzweifeln. Denn die Fotos erinnern eher an einen Abenteuerblog. Wie von einem Modefotografen sind die Soldaten perfekt in Szene gesetzt.

Für die Werbung und Vermaktung gibt es sogar ein eigens dafür eingerichtetes Social-Media Command Center.

Eine Auswahl der Bilder finden Sie in der Bilderstrecke.



(chb/L'essentiel)