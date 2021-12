«Unsere kleine Stadt wird nie mehr dieselbe sein»

Autumn Kirks riss sich ihre Schutzbrille von den Augen, stieß Eimer mit Wachs und Duftölen zur Seite und kauerte sich auf den Boden. Nur ganz kurz habe sie den Blick von ihrem Freund Lannis abgewandt, dann sei er plötzlich weg gewesen, erzählt sie. Und statt der Wand der Fabrik, in der sie arbeitete, war da plötzlich der Nachthimmel zu sehen mit zuckenden Blitzen.

Wenige Wochen vor Weihnachten herrschte in der Fabrik von Mayfield Consumer Products Hochbetrieb – auch nachts. Für das Weihnachtsgeschäft wurden im Schichtbetrieb Kerzen hergestellt, 110 Menschen arbeiteten Freitagnacht in dem Gebäude im US-Bundesstaat Kentucky, als plötzlich ein Tornado über Mayfield hinwegfegte. Bis zu 70 von ihnen galten zunächst als vermisst, unter ihnen auch Autumns Freund Lannis. Doch letztlich fiel die Opferzahl offenbar doch geringer aus. Ein Sprecher der Fabrik sagte am Sonntag, acht Arbeiter seien getötet worden, acht würden noch vermisst.

«Ich versuche, stark zu bleiben»

«Es wäre ein Wunder, wenn wir da noch jemanden rausziehen», hatte Kentuckys Gouverneur Andy Beshear wenige Stunden zuvor dem Nachrichtensender CNN gesagt. 4,5 Meter Stahl und kaputte Autos lägen jetzt dort, wo einmal das Dach gewesen sei.

«Keine Sicherheit zu haben, ist im Moment schlimmer, als es zu wissen», sagte Autumn Kirks. «Ich versuche, stark zu bleiben. Es ist im Moment sehr schwer.»

So wie sie warteten auch andere in der 10.000-Einwohner-Gemeinde im Westen Kentuckys auf Nachricht, ob ihre Angehörigen tot waren oder nicht. Viele Bewohnerinnen und Bewohner versammelten sich an einem Pfarramt, wo Pastor Joel Cauley selbst die Ereignisse kaum in Worte fassen kann. «Man konnte den Geruch der Kerzen riechen und die Hilferufe der Menschen», sagt er. So etwas hätte er nie geglaubt, gleichzeitig zu erleben.

Gottesdienst zwischen Trümmern

Gouverneur Beshear sagte zunächst, dass allein in Kentucky vermutlich mehr als 100 Menschen ums Leben gekommen seien, als eine Serie von Wirbelstürmen durch den Mittleren Westen der USA wütete, die meisten davon in Mayfield. Doch möglicherweise war die Zahl der Opfer am Ende doch nicht so hoch. Aus vier anderen US-Staaten wurden bis Sonntag 14 Tote gemeldet.

Am Sonntag kamen viele Bewohnerinnen und Bewohner zu einem Gottesdienst zusammen, um für die Toten und die Vermissten zu beten. Weil ihre Kirchen schwer beschädigt waren, trafen sich die beiden Gemeinden auf einem Parkplatz, umgeben von Trümmern. Die Zerstörungswut des Tornados ist für die meisten noch immer nicht wirklich in Worte zu fassen, so wie für Laura McClendon. «Unsere kleine Stadt wird nie mehr dieselbe sein», sagte sie.

(L'essentiel/DPA/chk)