Fünf Tote in Wohnhaus – Vater soll Täter sein

Am Samstag kurz vor Mittag meldeten Nachbarn der Polizei, dass sie in einem Einfamilienhaus im brandenburgischen Königs Wusterhausen leblose Personen gesehen hätten. Die Polizei fand wenig später im Ortsteil Senzig fünf Tote – die Bewohner und Bewohnerinnen des Hauses, wie sich später herausstellte.



Darunter waren auch drei Kinder im Alter von vier, acht und zehn Jahren. Die beiden Erwachsenen seien 40 Jahre alt gewesen. Königs Wusterhausen liegt südöstlich von Berlin im brandenburgischen Landkreis Dahme-Spreewald und hat knapp 40’000 Einwohnerinnen und Einwohner.

Ermittler finden Abschiedsbrief

Die Polizei und die Staatsanwaltschaft in Cottbus teilten am Montag mit, dass in dem Haus der Familie keine Anzeichen für ein gewaltsames Eindringen oder Kampfspuren gefunden worden waren. Ein gefundener Abschiedsbrief sei vom 40-jährigen Familienvater verfasst worden .

Im Haus habe sich auch eine Schusswaffe befunden, teilten die Ermittelnden weiter mit. Am Montag habe die Obduktion der Leichen begonnen. Diese würden auch auf Schmauchspuren (Rückstände des Mündungsfeuers einer Schusswaffe) und Projektile untersucht. Die Mordkommission und Staatsanwaltschaft ermitteln weiter.

(L'essentiel/AFP/job)