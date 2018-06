Delfine werden gezielt als Köder für Haie gejagt

Artikel per Mail weiterempfehlen

Kein Zufall, sondern wohlüberlegt. So lautet das Urteil von US-Forschern zu Delfinen in Fischernetzen. Die Tiere würden weitaus häufiger als angenommen gezielt gejagt, um schließlich als Haiköder zu dienen, heißt es im Fachjournal Frontiers in Marine Science.

Ausgangspunkt der Studie war die Beobachtung von Vanessa J. Mintzer von der University of Florida. Während ihrer Forschung an Botos, Flussdelfinen im Amazonas, hatte die Ökologin bemerkt, dass viele Fischer Delfinfleisch für den perfekten Köder halten – weil es fettreich ist, intensiv riecht, robust ist und lange am Haken bleibt, wie sie dem ORF sagte.

33 Länder, 42 betroffene Arten

Ihre Auswertung aller bis dato zu diesem Thema erschienenen Studien zeigt, dass die Praxis, Delfine als Köder zu nutzen, keine lokale ist. Die Forscher fanden Hinweise auf die gezielte Jagd von 42 – zum Teil bedrohten – Meeressäugern in 33 Ländern. Am häufigsten wurden derartige Aktivitäten in Asien und Lateinamerika festgestellt.

Wie viele Tiere dabei jährlich umkommen, ist laut Mintzer dennoch unklar. Das Problem sei, dass die Tiere heimlich gejagt würden, zitiert Phys.org die Forscherin. «Unsere Überblicksarbeit zeigt, dass das eine weltweit verbreitete Praxis in kleinen Fischereien ist, aber wir kaum Informationen darüber haben, wie viele Delfine dabei getötet werden.»

Studie als Weckruf

Mintzer versteht die aktuelle Studie als Aufruf an Wissenschaftler auf der ganzen Welt, künftig genauer hinzusehen. Und das so bald wie möglich, wie sie sagt.

Auch diesbezüglich beruft sich die Ökologin auf ihre früheren Beobachtungen: «Es hat Jahre gedauert, um festzustellen, dass die Jagd auf Botos nicht nachhaltig war, und nun müssen die Schutzmaßnahmen beschleunigt werden. Nun gilt es, andere betroffene Populationen zu identifizieren, um rechtzeitige Erhaltungsmaßnahmen zu ermöglichen.»

(L'essentiel/fee)