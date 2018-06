Christos neues Kunstwerk schwimmt auf einem See

Der Aktionskünstler Christo hat auf einem See im Londoner Hyde Park am Montag sein jüngstes Kunstwerk enthüllt: Auf dem künstlich angelegten Serpentine-See hat er 7506 bunte Metallfässer zu einem riesigen Trapez aufgetürmt. Das bunte, monumentale Werk mit dem Namen «Mastaba» ist bis zum 23. September zu sehen.

Die «Mastaba» ist Christos erste Installation unter freiem Himmel in Großbritannien. Angelehnt an antike Grabstätten aus Ägypten und Mesopotamien, ruhen die 200-Liter-Fässer aus Metall auf einer im See verankerten Plattform. Auf der einen Seite rot und weiß, auf der anderen Seite blau, rot und malvenfarben, bilden sie einen Kontrast zum ruhigen Wasser und den großen Bäumen am Ufer des Sees.

Was der 83-jährige Künstler zu seinem Video sagt, erfahren Sie im Video.

