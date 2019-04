Zweijährige reißt aus und geht ins Altersheim

Artikel per Mail weiterempfehlen

Das zweijährige Mädchen ist am Sonntagnachmittag von zu Hause ausgerissen, wie das Polizeipräsidium Konstanz am Montag mitteilte. Ganz allein tauchte es dann in einem Alterspflegeheim auf. Während die Zweijährige bereits von mehreren Ersatzomas umsorgt und mit Kuchen und Apfelschorle bei bester Laune gehalten wurde, wurde die Polizei informiert.

«Nach der Stärkung machte sich die Ausreißerin mit der Streife auf den Weg und wollte die Beamten an der Promenade spazieren führen», schreibt die Polizei Konstanz auf Facebook. Auf dem Weg dorthin meldete sich schließlich ein Bekannter der Familie, sodass der Abenteuerausflug des Kindes beendet wurde.

Das Mädchen konnte schließlich wohlbehalten in die Hände der Mutter übergeben werden. Wie sich herausstellte, hatte die Mutter sich zu Hause um das kleine Geschwisterchen gekümmert und hierbei nicht mitbekommen, dass die Zweijährige ausgerissen war und selbständig den etwa 500 Meter langen Weg in Richtung Altenheim zurückgelegt hatte.

(L'essentiel/mwa)