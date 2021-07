China will Raketen auf Asteroiden schießen

Wenn Asteroiden oder andere Himmelskörper auf der Erde einschlagen, kann das apokalyptische Folgen haben. Daran erinnert zum Beispiel der Chicxulub-Krater auf der Halbinsel Yucatán in Mexiko. Vor 66 Millionen Jahren soll dort ein 14 Kilometer langer Asteroid eingeschlagen haben.

Er raste mit 72.000 Stundenkilometern ungebremst auf die Erde zu und entwickelte bei der Kollision eine Kraft, die 200 Millionen Hiroshima-Atombomben entsprach. Forscherinnen und Forscher gehen davon aus, dass in der Folge ein großer Teil der Fauna und Flora auf der Erde ausstarb – unter ihnen die Dinosaurier.

Dementsprechend groß ist die Angst vor weiteren Asteroideneinschlägen. Chinesische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler planen darum nun, einen Asteroiden mit Raketen abzuschießen und so seine Umlaufbahn abzulenken. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters.

Wie China Asteroiden ablenken will

Ins Visier genommen haben die Chinesen den Asteroiden Bennu, der in seiner Länge so groß ist wie das Empire State Building. Der Wolkenkratzer in New York hat eine Höhe von 373 Metern. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gehen davon aus, dass sie 23 Raketen des Typs Long March 5 benötigen würden, um den Asteroiden ablenken zu können. Sie veröffentlichten ihre Ergebnisse im bekannten Wissenschafts-Journal «Icarus».

«Asteroideneinschläge sind eine große Bedrohung für das Leben auf der Erde», sagt Mingtao Li vom National Space Centre in Peking. Er ist Raumfahrtingenieur und Mitautor der chinesischen Studie. «Die Ablenkung eines Asteroiden auf Kollisionskurs ist entscheidend, um diese Bedrohung zu mindern», so Mingtao Li weiter. Darüber berichtet die «Daily Mail».

Nasa macht auch mit beim Asteroidenbeschuss

China ist nicht das einzige Land, das plant, Asteroiden vom Himmel zu schießen. Die Nasa plant zusammen mit der Europäischen Weltraumorganisation ESA 2022 einen Asteroiden zu treffen. Zwei Jahre später soll dann die Mission «Hera» untersuchen, was der Beschuss mit dem Asteroiden angestellt hat.

Aktuell beziffern Expertinnen und Experten die Gefahr, dass ein 100-Meter-Asteroid in den nächsten 100 Jahren die Erde trifft, auf ungefähr ein Prozent. «Es gibt keinen Grund zur Panik», sagt der Asteroidenexperte der europäischen Raumfahrtagentur Esa, Detlef Koschny.

(L'essentiel/Reto Heimann/dpa)