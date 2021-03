Neunjährige bei Exorzismus-​​Ritual totgeschlagen

Eine Frau auf Sri Lanka hat ein neunjähriges Mädchen drei Tage lang mit Stöcken geschlagen, bis dieses an seinen schweren Verletzungen gestorben ist. Sie habe behauptet, dem Kind so böse Geister auszutreiben, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur am Montag. Beamte hätten mindestens fünf Stöcke gefunden, die bei dem Ritual zerbrochen seien. Sie hätten auch die Mutter des Mädchens festgenommen, da diese der Frau geholfen habe. Das Kind sei am Sonntag gestorben.

«Zuerst rieben sie den Körper des Mädchens mit Öl ein. Dann begannen sie, das Mädchen mit Stöcken zu schlagen. Immer und immer wieder», sagte eine Sprecherin der Polizei in der srilankesischen Hauptstadt Colombo gegenüber der Agentur AP. Die Exorzistin sei in der Gegend bekannt gewesen, solche und ähnliche Dienste anzubieten, so die Polizei.

Auf Sri Lanka glauben viele Menschen noch an Magie. Sie gehen davon aus, dass diese sie unter anderem von Gebrechen heilt oder dabei hilft, Familienstreitigkeiten sowie Geldprobleme zu lösen.

(L'essentiel/her/DPA)