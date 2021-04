Verstorbener Beifahrer war seit zwei Wochen tot

Er sei auf einer Abschiedsreise gewesen, sagte der 66-jährige Doppelstaatsbürger (schweizerisch-spanisch), der mit seinem 88-jährigen verstorbenen Lebenspartner auf dem Beifahrersitz von der spanischen Polizei angehalten wurde, gegenüber den Behörden. «Ich habe ihn sehr geliebt», sagte der Mann laut der Zeitung La Vanguardia. Nun wurden weitere Details über die Abschiedsreise der beiden bekannt.

Wie El País berichtet, war der 88-jährige H. zum Zeitpunkt, als die Polizei ihn entdeckte, bereits seit zwei Wochen tot. Gestorben sei er eines Nachts in Italien, als die beiden im Auto geschlafen hatten. Des Weiteren gab der Fahrer, R., an, dass er seinen Partner im Dezember 2020 illegalerweise aus einem Pflegeheim in der Schweiz geholt habe. R. habe ein schlechtes Gefühl gehabt und dort Dinge entdeckt, die ihm nicht gefielen. So sei es beispielsweise zum Diebstahl von mehreren Ringen gekommen.

Nach der Abreise verließen die Männer nach Angaben des 66-Jährigen die Schweiz, beide krank. Sie hätten beide gewusst, dass es ihre letzte Reise sei. Zunächst hätten sie in Hotels übernachtet, bis eine der von ihnen gebuchten Unterkünfte wegen der Corona-Pandemie zumachen musste. Daraufhin hätten sie mehrere Nächte lang im Auto geschlafen – bis H. gestorben sei.

Von Galicien nach Zürich

Der trauernde R. durchquerte nach eigener Aussage Frankreich und Teile Spaniens, mit dem Ziel Lugo in der Region Galicien, wo er ursprünglich herkommt. Seine Schwester, mit der er jahrelang keinen Kontakt gehabt hatte, schickte ihn jedoch wieder fort, und so entschied er sich nach Zürich zu fahren, wo das Paar jahrelang zusammengelebt hatte.

Über Zamora, Madrid und andere spanische Städte fuhr er zur Grenze, die er bei La Jonquera bei Girona überqueren wollte. Er war bereits in Frankreich, als er realisierte, dass es im Städtchen Le Boulou einen Kontrollpunkt der Polizei gibt. Zu El País sagt R., dass er besorgt gewesen sei, da er keinen gültigen negativen Covid-Test vorweisen konnte. Er hatte zudem Angst, dass die Polizisten den toten H. auf seinem Beifahrersitz bemerken und die beiden trennen könnten. In einer Kurzschlusshandlung drehte er um und fuhr davon. Von der französischen Polizei alarmiert, nahmen die spanischen Beamten die Verfolgung auf.

Autopsie untermauert Geschichte

Sie stoppten R. in der Stadt Jafre, als er während der Verfolgungsjagd von der Straße abkam. Er weigerte sich, aus dem Auto zu steigen und aufzugeben. Die Polizei sah sich gezwungen, die Scheibe einzuschlagen und ihm die Autoschlüssel wegzunehmen. Als sie die Decke auf dem Beifahrersitz hochhoben, sahen sie den sich darunter befindenden H., im einem fortgeschrittenen Zustand der Verwesung.

R. wurde daraufhin wegen Vergehens gegen die Verkehrssicherheit verhaftet und tags darauf dem Richter vorgeführt, der ihn mit einem Fahrverbot für Spanien belegte. Die Leiche von H. wurde ins Institut für Rechtsmedizin in Girona gebracht, wo ein erster Autopsiebericht die Geschichte von R. untermauerte. Wenn ein weiterer Bericht bestätigt, dass H. eines natürlichen Todes starb, soll dieser in Girona beerdigt werden.

(L'essentiel/Lucas Orellano)