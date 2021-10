Penis-​​Blume blüht endlich wieder in Europa

«Bitte die Luft anhalten!», heißt es derzeit im Botanischen Garten «Hortus Botanicus» im niederländischen Leiden. Dort blüht derzeit eine Penis-Blume. Und was für eine! Die zweieinhalb Meter hohe Pflanze mit dem lateinischen Namen Amorphophallus decus-silvae ist laut Botanikern erst das dritte Exemplar ihrer Art, das in Europa blüht.

Zum Glück, denn die größte Blume der Welt ist gleichzeitig auch die stinkigste. Genau genommen verströmt sie ein Aroma, das an den Geruch von Aas erinnert. Sie blüht unter normalen Umständen nur alle neun bis zwölf Jahre.

Die Pflanze, die in den Niederlanden derzeit alle Aufmerksamkeit auf sich zieht, stammt von der indonesischen Insel Java und wurde erst 2015 eingepflanzt. Auf Instagram erklären die Betreiber des Botanischen Gartens: «In den Jahren, in denen die Pflanze nicht blüht, sammelt sie Energie, indem sie nur Blätter bildet und Nahrung in ihren Knollen speichert. Nach der Blüte beginnt der Blattwachstumszyklus von neuem.»

«Der Name 'Amorphophallus' bedeutet eigentlich formloser Penis», verriet Hortus-Botanicus-Chef Rogier van Vugt gegenüber dem niederländischen Sender Omroep West. «Mit ein wenig Fantasie kann man tatsächlich einen Penis in der Pflanze sehen. Sie hat tatsächlich einen langen Stiel und oben ist ein typischer Aronstab mit Adern. Und in der Mitte ist ein dicker weißer Spadix.»

(L'essentiel/kiky)