Opa (93) soll ins Heim – Polizeieinsatz

Ein 93-jähriger Mann hat am Donnerstagabend in Marsberg im Sauerlandkreis die Polizei auf Trab gehalten. Innerhalb der Familie war am Abend ein Streit ausgebrochen. Der 93-jährige Mann drohte damit, sich und andere umzubringen, wenn er und seine 83-jährige Frau in ein Altersheim gebracht würden. Die Verwandten konnten zunächst aus dem Haus flüchten und informierten die Polizei.

Da der Senior legal mehrere Schusswaffen besaß, wurde auch eine Spezialeinheit alarmiert. Diese konnte den unverletzten Mann festnehmen, auch seine Ehefrau blieb unverletzt. Die Waffen des Mannes wurden sichergestellt. Der Fall wurde an die zuständige Behörde abgegeben. Seine Frau wurde in die Obhut der Familie übergeben.

(L'essentiel)