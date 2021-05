19-​​Jährige zieht aus Versehen in Alterssiedlung

Wohnungsbesichtigungen über eine große Distanz sind eine aufwändige Angelegenheit. Das musste auch Madison Kohout erfahren, nachdem sie von Oklahoma nach Arkansas gezogen war. Die zirka 400 Kilometer Weg hatte sie sich gespart und ist so, ohne es zu bemerken, in eine Alterswohnsiedlung gezogen.

Eine Woche lang nichts bemerkt

Zwar war ihr schon aufgefallen, dass alle ihre Nachbarn über 65 Jahre alt waren. Wo sie aber genau gelandet war, fiel ihr erst gut eine Woche nach dem Einzug auf, als sie im Vorgarten das Schild «Alterswohnsiedlung» entdeckte.

Der Tipp für die Wohnung kam von ihrer Mutter Gigi. Die hatte online eine «super geräumige» Wohnung gefunden. Und sie sei auch noch «deutlich billiger» als ihre Wohnung in Oklahoma. «Eine Zweizimmerwohnung für 350 Dollar», schwärmt die junge Frau gegenüber der «New York Post». Kurz nachdem sie die Anzeige gesehen hatte, zog Kohout um.

Gratis Essen und Musik die ganze Nacht

Bald hat sie sich mit ihren Nachbarn angefreundet. Sie genießt es, mit ihnen zu feiern, ihren Geschichten zuzuhören und bei ihnen mitessen zu dürfen. Und einen weiteren Vorteil hat der neue Wohnort auch noch: Madison kann jeden Abend so lange und so laut Musik hören, wie sie will.

Gleichberechtigung auch mal für Junge

Wie hat sie diese Wohnung überhaupt mieten können? Es handelte sich um eine «Chancengleichheitswohnung» und sie wurde aufgrund ihres jungen Alters nicht diskriminiert.

Ihren Fauxpas teilte sie auf Tiktok. Das Video wurde unterdessen knapp 3,5 Millionen Mal aufgerufen und an entsprechenden Kommentaren mangelt es nicht: «Glückwunsch, du bist jetzt ihre IT-Person» oder «Wow, du hast dein Leben wirklich durchgeplant», ist zu lesen.

(L'essentiel/Philippe Coradi)