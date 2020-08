Schweres Unwetter verwüstet Verona

Menschen, die aus Eis- und Wassermassen gerettet werden müssen, Autos, die in den Fluten versinken – ein schweres Unwetter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen traf am Sonntagnachmittag auf Verona, die Heimatstadt von Romeo und Julia und richtete verheerende Schäden an.

Im Zentrum stürzten Bäume um, Straßen verwandelten sich in Sturzbäche. Teilweise erreichte das Wasser einen Pegelstand von 1,5 Metern.

It is no longer a question of when. This is #verona, my city, after a storm,taken by a citizen. The problem is not that it is catastrophic, because it is not, but the greater frequency and violence of these events. The containment systems of cities are collapsing. #ClimateChange pic.twitter.com/97GWNqwemZ