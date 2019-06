Mutter stirbt auf Toilette – Kleinkind über Tage allein

#Perpignan - Fillette retrouvée après le décès de sa maman : "Dès le matin, on voyait la petite sur le balcon" #faitsdivers https://t.co/bAsCBgNfxb — LIndep_Perpignan (@LIndep_perpi) June 22, 2019

Eine Dreijährige lief über Tage alleine in der Wohnung – und auch auf dem Balkon umher. Nachbarn in der Stadt Perpignan in Südfrankreich sahen das Kind am Fenster. Laut L'Independant betraten sie schließlich die Wohnung und bemerkten sofort einen furchbaren Gestank. Sie nahmen das Mädchen mit und alarmierten die Polizei.

Diese fand dann die 41-jährige Mutter der Kleinen tot im Badezimmer, es wird vermutet, dass sie an einer Vorerkrankung gestorben war. Eine Autopsie soll nähere Informationen zur genauen Todesursache liefern. Die Polizei hat das Kind derweil in eine Pflegefamilie gegeben und sucht nun nach Verwandten.

(L'essentiel/afp)