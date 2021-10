Australier nimmt Weißem Hai Peilsender ab

Ein Mann in Australien soll den Peilsender eines Weißen Hais gestohlen und damit eine Reihe von Hai-Fehlalarmen ausgelöst haben. Die Polizei in der Stadt Albany beschuldigte den 48-Jährigen am Mittwoch des Diebstahls einer «akustischen Überwachungsmarke», die der Beobachtung von Weißen Haien vor der Küste dient. Der Beschuldigte muss sich am 4. November vor Gericht verantworten.

Haie, die einen solchen Peilsender tragen, lösen einen Alarm aus, wenn sie in die Reichweite von bestimmten Empfänger-Geräten schwimmen. An der Küste des Bundesstaats West Australia sind 34 solche Empfänger angebracht, um die Bürger rechtzeitig vor der drohenden Gefahr zu warnen.

Wie die Zeitung «The West Australian» berichtete, entfernte der Mann den Peilsender, als ihm das Tier versehentlich ins Netz ging. Er soll den Hai danach lebend wieder ins Wasser geworfen haben. Zwischen dem 13. August und dem 4. September habe der 48-Jährige mit dem Sender sieben Mal falschen Alarm ausgelöst.

(L'essentiel/AFP/mur)