Sieben Menschen in Kühllaster entdeckt

Members of public report hearing banging coming from refrigerated trailer in slow moving traffic on the M1. HGV stopped, 7 people found in the trailer! Fortunately they’re all fit & well. All 7 arrested & taken to custody for immigration teams to come and process. #RPU 332 pic.twitter.com/vZbZzDl1gG — Leicestershire Roads Policing Unit (RPU) (@LeicsPoliceRPU) December 3, 2021

Auf einer britischen Autobahn sind sieben Menschen in einem Kühllaster entdeckt worden. Alle seien «fit und wohlauf», teilte die Polizei am Freitag mit, nachdem die Einsatzkräfte wegen Klopfgeräuschen aus dem Lastwagen verständigt worden waren. Alle sieben Personen seien nach der Entdeckung am Donnerstagabend wegen des Verdachts auf Einwanderungsdelikte festgenommen worden.

Der diesmal glimpflich ausgegangene Vorfall weckt Erinnerungen an die Tragödie aus dem Jahr 2019, bei der 39 Migrantinnen und Migranten aus dem Vietnam tot in einem Lastwagen in England aufgefunden wurden. Die Schleuser wurden zu langen Haftstrafen verurteilt.

Seit dem Brexit und der Corona-Pandemie sind die Kontrollen an Häfen und Grenzen schärfer geworden, weshalb weniger Migranten per Lkw oder Zug versuchen, ins Land zu gelangen. Das führt zu einer steigenden Zahl an Ankommenden über den Ärmelkanal, wo in der vergangenen Woche 27 Menschen auf der gefährlichen Überfahrt ums Leben kamen.

(L'essentiel/dpa)