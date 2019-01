Stinkfrucht für 1000 Dollar verkauft

Zwei seltene Exemplare der als Stinkobst bekannten Durianfrucht sind in Indonesien für jeweils 14 Millionen Rupiah (875 Euro) verkauft worden. «Der Käufer wollte nicht genannt werden, aber er war ein Durian-Liebhaber», sagte Supermarktleiter Heriawan Teten der Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch. Bei den zwei Früchten handelte es sich nicht um die üblichen länglichen Durians, die für ein paar Euro zu haben sind, sondern um äußert seltene runde «J-Queens».

Smelly fruit on sale in Indonesia for three times average monthly wageThe J-Queen durian fruit costs the equivalent of £750 which is more than three times the average monthly salary in Indonesia.#indonesia#SAPAMANTAN#CakIminMenangkanJokowi#AduhMagerNih pic.twitter.com/bCZFKvlFTl— Indonesia Pulsa (@indonesia_puls) 30. Januar 2019

Die stacheligen Obstbälle wurden auf Samtkissen in einer Vitrine in einem Supermarkt der Stadt Tasikmalaya in der indonesischen Provinz West Java ausgestellt, geschmückt mit Kunstblumen. Der Preis entspricht in etwa dem Achtfachen des örtlichen monatlichen Mindestlohns.

Die als «Königin der Früchte» bekannte Durian erfreut sich in ganz Südostasien großer Beliebtheit. Liebhaber loben sie für ihre cremige Konsistenz – andere vergleichen ihren intensiven Geruch mit dem von Abwasser oder ungewaschenen Socken.

(L'essentiel/afp)