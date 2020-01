Mutter erstickt Kinder, während sie ihnen vorsingt

In einem Haus in Phoenix im US-Bundesstaat Arizona hat die Polizei am Montag die Leichen dreier Kleinkinder entdeckt. Deren 22 Jahre alte Mutter wurde am Dienstag verhaftet und des dreifachen Mordes angeklagt.

Bei ihrer Anhörung vor Gericht gab Rachel Henry zuerst an, dass die Kinder krank gewesen seien. Doch im Laufe der Befragung brach die Mutter zusammen und gestand, am Tod der drei Kleinen schuld zu sein, wie der Lokalsender ABC 15 berichtet.

Sie sang den Kindern vor, während sie sie erstickte

Henry schilderte, wie sie als erstes ihre einjährige Tochter erstickt habe. Nach eigenen Angaben legte sie beide Hände über die Nase und den Mund der Kleinen, bis diese aufhörte zu atmen. Henry beschrieb, wie der dreijährige Bruder des Mädchens dabei zuschaute. Er schrie die Mutter an, schlug sie und flehte, sie solle loslassen.

Danach habe sie den Jungen gegen den Boden gedrückt und erstickt. Er versuchte dabei, die Mutter zu kratzen und zu kneifen, während sie dem Kind ein Lied vorsang. Anschließend gab sie ihrer sieben Monate alten Tochter die Flasche. Dann sang Henry weiter das Kinderlied und erstickte auch das Baby.

Zum Schluss legte sie die drei Kinder auf das Sofa und ließ die Szene so aussehen, als würden sie schlafen. Der 30-jährige Vater der Kinder sowie eine 49-jährige Tante hätten zunächst nichts vom Tod der Kleinen gemerkt.

