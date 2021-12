«Es klingt wie ein Zug, dann ist nichts mehr da»

«Die Zeit blieb einfach stehen. In dem Moment gab es keinen Regen, keinen Wind. Und dann war plötzlich nichts mehr da, und es tönte wie ein Zug in den Ohren, es war einfach überwältigend.» Katie Pierce hat den Tornado über die Kleinstadt Mayfield im US-Staat Kentucky unverletzt überlebt. Die Frau schätzt sich glücklich. Bis zum Sonntagmorgen wurden im Zentrum und Südosten der USA 83 Todesopfer als Folge «einer der schlimmsten Tornado-Serien in unserer Geschichte» gezählt. Es wird befürchtet, dass die Zahl der Opfer auf über 100 ansteigen könnte.

«Es ging alles so schnell, doch es fühlte sich wie ein ganzes Leben an. Es war ein Horror, ein absoluter Horror. Das wenige an Geschichte, das es in Mayfield gab, gibt es jetzt nicht mehr», erzählt Ashley Gough der «Washington Post». Sie kann ihre Tränen kaum zurückhalten.

«Wir mussten viele zusammennähen»

«Man verliert alles in einer Minute», sagt Victoria Triana. Sie leitete zusammen mit ihrem Mann Rudy ein Heilzentrum im Zentrum von Mayfield. Nun steht sie zwischen Trümmern, entfernt Äste aus dem Raum, in dem sich normalerweise ihre Patienten und Patientinnen trafen. Rudy Triana ist Arzt und wurde nach dem verheerenden Durchzug des Tornados ins örtliche Krankenhaus gerufen.

«Wir hatten massenweise Einlieferungen im Krankenhaus, Verletzte lagen überall. Wir mussten viele zusammennähen, es war verrückt», sagt er. Unter den Verletzten habe es sehr viele Kinder gegeben, einige mit Knochenbrüchen, so Rudy Triana. Viele der Überlebenden übernachteten vor ihren zerstörten Häusern. «Sie laufen die Straßen rauf und runter, sie haben absolut alles verloren.»

Überlebende geht auf Facebook live, um Hilfe zu rufen

In den Trümmern suchen Rettungskräfte zusammen mit fassungslosen Einwohnern nach Überlebenden, dutzende Menschen werden vermisst. «Wir wissen noch nicht, wieviele Leben verloren gegangen und wie groß das Ausmaß des Schadens ist», sagte US-Präsident Joe Biden. «Die Verwüstung ist mit nichts zu vergleichen, was ich in meinem Leben gesehen habe», meinte auch der Gouverneur von Kentucky, Andy Beshear.

Dutzende Menschen starben, als das Dach einer Kerzenfabrik in Mayfield einstürzte. Zum Zeitpunkt des Unglücks hatten in der Fabrik rund 110 Menschen gearbeitet, 40 von ihnen konnten lebend aus den Trümmern geborgen werden. Der Nachrichtensender CNN veröffentlichte den Hilferuf einer eingeschlossenen Fabrikmitarbeiterin in Mayfield, die später gerettet wurde. «Wir sind eingeschlossen, bitte, holt uns Hilfe», sagt Kyanna Parsons-Perez live auf Facebook mit zittriger Stimme, während im Hintergrund das Stöhnen weiterer Betroffener zu hören ist. Parsons-Perez versucht, ihre Arbeitskollegen und -kolleginnen zu beruhigen.

Gefängnisinsassen halfen bei der Rettung mit

Als sie Stunden später gerettet wurde, erzählt sie der «New York Post» von dem «absolut furchterregenden Moment»: «Meine Ohren sausten, die Lichter flackerten, das Gebäude, in das wir eingeschlossen waren, bewegte sich von einer Seite zur anderen, und dann Boom, das Dach stürzte auf uns ein». Minuten später fragten die ersten Überlebenden, was gerade passiert sei. Kyanna Parsons-Perez konnte, umgeben von Trümmerteilen, ihre Beine nicht bewegen. Sie hatte Angst, sie hörte Menschen weinen.

Sie selber geriet in Panik. Für einen Moment dachte sie, sie würde sterben. Sie alarmierte den Notruf, dann ging sie mit ihrem Hilferuf live. «Mein erster Gedanke war, ich müsse so vielen Menschen wie möglich mitteilen, dass wir hier liegen», erzählte sie später dem US-Portal Today. Ihr Retter erreichte sie zwei Stunden später. «Ich dachte, ich werde sofort erlöst, aber der Retter erklärte mir, dass etwa eineinhalb Meter Trümmer über meinen Beinen lägen.» Schließlich musste sie selber aus dem Gebäude hinausklettern, sagt sie.

Die Retter nahmen auch die Hilfe von Insassen des örtlichen Gefängnisses in Anspruch. «Sie haben verzweifelt mitgeholfen, um uns alle so rasch wie möglich rauszuholen», sagt Parsons-Perez. «Die Gefangenen hätten die Chance nutzen können, um abzuhauen, aber sie haben alles gegeben, um uns zu retten.» Heute tut ihr ganzer Körper weh, sie hat blaue Flecken überall – aber sie hat am Tag ihres Geburtstags «eine Tragödie» überlebt.

Der gewaltige Luftwirbel, der Mayfield zerstörte, bewegte sich nach Angaben der Behörden 320 Kilometer hinweg in unmittelbarer Nähe zum Boden – dies ist eine der längsten verzeichneten Tornado-Strecken in den USA überhaupt.

(L'essentiel/Karin Leuthold)