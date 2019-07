Selbstbefriedigung gegen Schlaflosigkeit empfohlen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Ob das auch für Tropennächte gilt? Mit einer innigen Empfehlung für gepflegte Masturbation hat die deutsche Krankenkasse Barmer hohe Wellen im Netz geschlagen. «Für pulsierende Nächte», heißt es im Facebook-Auftritt des Unternehmens, das mit rund neun Millionen Versicherten zu den größten Krankenkassen Deutschlands zählt. Ein Foto zeigt ein (grünes) Sex-Spielzeug, das Frauen zur Selbstbefriedigung dienen soll.

Natürlich auch mit Spielzeug

«Wenn du mal wieder nicht schlafen kannst, dann leg einfach mal selbst Hand an oder hol dir ein Spielzeug dazu, dann kommt der Schlaf ganz von alleine», heißt es dazu im Text. Onanieren mache also müde. In kurzer Zeit sammelten sich mehr als 3000 Kommentare unter dem Beitrag.

Barmer-Sprecher Daniel Freudenreich bestätigte gegenüber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, dass es sich nicht um ein Fake handelt: «Es gibt immer noch Themen, die gerne verschwiegen werden, obwohl sie die allermeisten Menschen betreffen. Mit unserem Eintrag auf Facebook wollten wir mit einem Augenzwinkern auf eines dieser Themen hinweisen.»

Bezahlt wird nicht

Das Social-Media-Team der Krankenkasse betonte allerdings, dass die Kostenübernahme für das gezeigte Sex-Spielzeug nicht möglich sei: «Bei der Anschaffung und Durchführung können wir nicht behilflich sein. Von uns kommt nur der Gesundheitstipp.»

