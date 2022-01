Riesenechse krabbelt plötzlich aus dem Klo

Beim Gang auf die Toilette wird eine britische Touristin in Thailand von einem Waran überrascht. Zunächst sieht sie nur, dass sich in der Kloschüssel etwas bewegt und sie ruft ihren Freund. Und plötzlich krabbelt ein Waran heraus, während das Paar das Geschehen mit dem Smartphone filmt. Wieso die Echse in ihrer Toilette war, ist unklar. Die Frau nimmt an, dass der Waran vom Insektizid flüchten wollte, das im Freien versprüht wurde. Nach etwa drei Minuten verschwindet er wieder.

(L'essentiel/rfi)