Transsexuelle aus Thailand eingeschleust

Fünf mutmaßliche Bordellbetreiber sollen ein deutschlandweites Prostitutions-Netzwerk mit Transsexuellen aus Thailand aufgebaut haben. Von Dienstag (9 Uhr) an stehen sie im hessischen Hanau vor Gericht. Die Vorwürfe richten sich gegen vier thailändische Frauen und einen deutschen Staatsangehörigen im Alter zwischen 49 und 63 Jahren, wie die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt mitteilte. Sie sollen gemeinsam mit Komplizen die Prostituierten per Flugzeug nach Deutschland eingeschleust haben.

Unter anderen handelte es sich laut Anklage um Männer, die sich einer Geschlechtsumwandlung zur Frau unterzogen hatten. Dies geschehe in Thailand teils bereits mit der Absicht, sich zu prostituieren. Es gebe dazu eine große Nachfrage in Bordellen, wie sich bei den Ermittlungen gezeigt habe.

Die Prostituierten arbeiteten laut Anklage in Bordellen zunächst in Siegen (Nordrhein-Westfalen), wo der 63-jährige Deutsche und seine drei Jahre jüngere Ehefrau aus Thailand drei Bordelle betrieben. Einer 49 Jahre alten Thailänderin wird vorgeworfen, dort die Prostituierten überwacht, mit den Kunden die Preise verhandelt und die Einnahmen kassiert zu haben.

Größte Durchsuchungsaktion der Bundespolizei

Dann sollen die Prostituierten in einem Rotationsverfahren bundesweit an weitere Orte, darunter Maintal, Rodgau und Gießen in Hessen, Rastatt, Speyer und Saarbrücken, gebracht worden sein.

Vorgeworfen wird den Angeklagten auch Zwangsprostitution, gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern, Ausbeutung von Prostituierten, Vorenthalten und Veruntreuung von Arbeitsentgelt sowie Steuerhinterziehung.

Bei einer Großrazzia hatten mehr als 1500 Beamte der Bundespolizei am 18. April vergangenen Jahres insgesamt 62 Bordelle, Wohnungen und Büros in zwölf Bundesländern durchsucht. Es war die bisher größte Durchsuchungsaktion in der Geschichte der Bundespolizei.

(L'essentiel/dpa)