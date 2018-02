Glatte Einfahrt: Frau wird von Auto eingequetscht

Todesfalle Garageneinfahrt: In Augsburg spielten sich am Mittwoch gegen 18 Uhr dramatische Szenen ab. Eine 67-Jährige wollte mit ihrem Wagen in die Tiefgarage ihres Hauses fahren. Dabei wurde sie zwischen dem Garagentor und ihrem Auto eingeklemmt. Sie verstarb wenig später an ihren Verletzungen, wie die Augsburger Allgemeine berichtet.

Der genaue Ablauf des Unfalls ist nicht bekannt. Fest steht, dass die Einfahrt spiegelglatt war und das Auto ins Rutschen geriet. Warum die Frau aus dem Wagen ausstieg und nach unten lief, ist nicht bekannt. Womöglich stürzte sie auf dem eisigen Untergrund.

Zwar konnte die eintreffende Feuerwehr die Frau aus ihrer Lage befreien, doch ihre Verletzungen waren zu schwerwiegend. Die Polizei ermittelt nun in dem Fall.

(hej/L'essentiel)