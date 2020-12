Jüdischer Arzt rettet Patient mit Nazi-​​Tattoo Leben

Dr. Taylor Nichols ist ein jüdischer Arzt, der im US-Bundesstaat Kalifornien in der Notaufnahme eines Krankenhauses gerade Dienst hatte, als ein Corona-Patient in die Klinik eingeliefert wurde, der kaum noch Luft bekam. «Er sah wirklich krank aus. Unwohl. Ängstlich», schilderte Nichols das Ereignis auf Twitter. Als die Pflegekräfte dem Patienten das T-Shirt auszogen, seien darunter zahlreiche Nazi-Tattoos auf dem Oberkörper des Kranken zum Vorschein gekommen, darunter auch ein riesiges Hakenkreuz auf der Brust.

He came in by ambulance short of breath. Already on CPAP by EMS. Still, he was clearly working hard to breathe. He looked sick. Uncomfortable. Scared.



As we got him over to the gurney and his shirt off to switch a a hospital gown, we all noticed the number of Nazi tattoos. 1/