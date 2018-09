Artikel per Mail weiterempfehlen

Was ein halbnackter Mensch so alles verursachen kann...Schüler einer 7. Klasse aus Nordrhein-Westfalen machten eine Klassenfahrt nach Hagen. Abends entdecken die 13- und 14-Jährigen plötzlich eine Frau mit wenig Stoff am angrenzenden Waldrand - zumindest behaupten das einige Schüler. Daraufhin wurde die Polizei verständigt. Eigentlich noch nicht sonderlich spektakulär.

Doch während Einsatzkräfte das Gebiet absuchen, gerät die Situation in der Jugendherberge langsam außer Kontrolle. Offenbar erzählen einige Schüler Schauergeschichten, was andere wiederum nicht verkraften. Manche Teenager beginnen zu hyperventilieren. Eine Panik bricht aus, weshalb die Betreuer den Rettungsdienst alarmieren. Die eintreffenden Retter können die Schüler schließlich beruhigen. Für sieben Kinder war es aber zu viel - sie mussten von ihren Eltern abgeholt werden.

(hej/L'essentiel)