Lesbische Mutter verliebt sich in Samenspender

Diese Familie hat über einen ungewöhnlichen Weg zusammengefunden: Jessica Shares Tochter Alice wurde 2005 geboren. Jessica war damals noch mit ihrer Ex-Frau verheiratet – um sich ihren Kinderwunsch zu erfüllen, nutzte das lesbische Paar einen anonymen Samenspender. 18 Monate später bekam das Paar eine zweite Tochter, vom selben leiblichen Vater.

Doch die Familie zerbrach. Jessica und ihre Frau ließen sich scheiden. Während Alice bei Jessica blieb, lebt die zweite Tochter bei Jessicas Ex-Frau.

Mit der Zeit stellte Alice immer mehr Fragen über ihren leiblichen Vater. Mit elf Jahren wünschte sie sich schließlich einen DNA-Test. Zwei Monate später bekam sie die Resultate: «Das Erste, was ich las, war: ‹Aaron Long: 50%. Vater.› ‹Bryce Gallo: 25%. Halbbruder› stand direkt dahinter.», sagt Alice. Danach fing sie an, online nach Aaron Long zu suchen und fand ihn schließlich in Seattle (USA).

Jessica schrieb ihm und auch dem Halbbruder Bryce eine Nachricht. Bryce hatte seinerseits schon herausgefunden, dass er eine 19-jährige Halbschwester namens Madi hatte. So kam es bald darauf zu einem außergewöhnlichen Familientreffen, bei dem nicht nur Jessica, Alice und Aaron, sondern auch Madi und Bryce teilnahmen. So lernten die drei Kinder ihren leiblichen Vater kennen. Doch die Geschichte ist damit noch nicht zuende.

Jessica und Aaron verstanden sich so gut, dass sie anfingen, sich zu daten. Die beiden verliebten sich ineinander und Jessica zog mit ihrer Tochter Alice bei Aaron zu Hause ein. Heute leben die drei zusammen in Seattle – und kürzlich ist sogar noch Madi, die Halbschwester von Alice, bei ihnen eingezogen.

(L'essentiel/sto)