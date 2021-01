Gast überrascht mit Notiz und Riesen-​​Trinkgeld

Das Notchtop-Café in Estes Park, Colorado, hat zwar weiterhin geöffnet, doch aufgrund der Pandemie bleiben die Räumlichkeiten jeden Tag so gut wie leer. Nur selten verirrt sich ein Gast in das Lokal. Doch manchmal braucht es nur eine gute Seele, um ein Licht der Hoffnung zu entzünden.

Ein Kunde hatte den Angestellten aus heiterem Himmel ein riesiges Trinkgeld in der Höhe von 1400 Dollar zukommen lassen, um sie in diesen schweren Zeiten zu unterstützen.

Samariter

Wie Inhaberin Nailya Khametvalieva später gegenüber CNN erzählte, habe der Mann, als es ans Bezahlen ging, noch gefragt, wie viele Personen derzeit im Lokal arbeiten. Das sei ihr zwar komisch vorgekommen, doch habe sie ihm bereitwillig Auskunft gegeben. Als sie dann die Rechnung zum Abkassieren wieder an sich nahm, sei sie aus allen Wolken gefallen.

Der Gast hatte ihr eine ungewöhnliche Notiz hinterlassen: «Covid kotzt mich an! Hier sind 200 Dollar für jeden Angestellten heute!», schrieb der Mann, der nur unter dem Namen David bekannt ist, auf seinen Kassenzettel und kritzelte ein Smiley dazu.

Danke

«Das hat all unseren Kellnern und Köchen, Tränen in die Augen getrieben. Wissen Sie, niemand denkt jemals an die Köche. Sie waren davon so überrascht und geschockt – wir standen alle unter Schock», schilderte Lokalbetreiberin. «Wir haben uns bei ihm bedankt, aber es fühlte sich so an, als hätten wir nicht genug getan.»

Sichtlich gerührt, bedankte sich die Notchtop-Belegschaft auch noch auf Facebook bei ihrem guten Samariter. «Dank für dieses großzügige Geschenk an unsere Angestellten. Ihr Geschenk hat viele Leben berührt.»

(L'essentiel/rcp)