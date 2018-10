Fünf Tote nach Unwetter in Frankreich

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die heftigen Regenfälle, die in der Nacht von Sonntag auf Montag auf die Aude nieder gingen, forderten nördlich von Carcassonne fünf Todesopfer. Eine Frau wurde von den Wassermassen in Villardonnel erfasst, zwei weitere Personen waren zuerst vermisst und später tot aufgefunden worden. Eine weitere Person wurde beim Zusammenbruch ihres Hauses verletzt.

In der Nacht auf Montag war es zu mehr als 250 Einsätzen der Feuerwehr gekommen. Innerhalb von fünf Stunden sind zwischen 160 und 180 Millimeter Regen gefallen. Nördlich von Carcassonne sind alle Straßen gesperrt und vielerorts wurden die Schulen geschlossen.

Inondations dans l'Aude: le bilan passe à cinq mortshttps://t.co/rY9cBTyBjJ pic.twitter.com/NK8nGeA01t— BFMTV (@BFMTV) 15. Oktober 2018

Am stärksten betroffen sind die Städte Villardonnel, Trèbes und Floure. In Trèbes stieg das Wasser innerhalb fünf Stunden um acht Meter. Nebst der Aude sind auch fünf weitere Gebiete in Alarmbereitschaft. Es handelt sich um Aveyron, Haut-Garonne, Hérault, Pyrénées Orientales und Tarn.

Catastrophe en cours dans l'#Aude.Le centre et le Nord du département particulièrement exposés. Photo ci-contre à Conques sur Orbiel..Attention à l'Onde de #crue de l'Aude fleuve cette après-midi dans les basses-plaines..#vigilanceRouge Stéphane Reneaud (c). pic.twitter.com/AT3rREi2wV— Thomas Blanchard (@ThomasBlanchar2) 15. Oktober 2018

(L'essentiel/afp)