Polizisten feiern auf Wache und tanzen Macarena

Mindestens zwei Dutzend Polizisten haben in einer französischen Wache eine Party gefeiert und Macarena getanzt. Nun droht ihnen eine behördeninterne Disziplinarstrafe, wie ein Sprecher der Polizei von Aubervilliers, einem Vorort von Paris, am Donnerstag mitteilte. Auf dem von der Internetseite Loopsider veröffentlichten Video der Feier sind mehrere Personen zu sehen, die in einem vollen Raum eng zusammen tanzen und keine Masken tragen.

En plein couvre-feu, ce commissariat a tenu un pot de départ, sans masque, sans distanciation sociale, alors que ces rassemblements sont interdits.

Bienvenue au commissariat d'Aubervilliers en Seine-Saint-Denis. pic.twitter.com/ToApjj2on9 — Loopsider (@Loopsidernews) January 27, 2021

Die an der Feier beteiligten Polizisten seien angewiesen worden, Bericht darüber zu erstatten, sagte der Sprecher. Es seien Strafen geplant. Partys und anderes geselliges Beisammensein seien in Polizeigebäuden verboten, zudem seien Masken und Abstandhalten vorgeschrieben, sagte er. Die Zahl der Personen, die sich in einem Raum aufhalten dürften, sei aus Gründen der Pandemiebekämpfung begrenzt.

(L'essentiel/DPA)