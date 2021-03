Diese Frau darf sich niemals verlieben

Eigentlich dramatisch. Sobald die 32-jährige Britin Kirsty Brown aus Cheshire jemanden sieht, den sie attraktiv fände, sacken sofort ihre Beine zusammen und sie steht kurz vor der Ohnmacht. Eine seltene Form der Narkolepsie, genannt «Kataplexie» sorgt dafür, dass die hübsche Engländerin bei starken Emotionen wie Angst, Freude oder Erregung zusammenbricht.

Diese plötzliche Muskellähmung macht den Alltag für Brown nicht gerade einfach. Sie versucht die Anfälle so gering wie möglich zu halten, indem sie in der Öffentlichkeit den Blick auf ihre Füße richtet. Selbst in ihrem Haus lauert die Gefahr eines ungefähr zweiminütigen Kataplexie-Anfalls wenn sie die Treppe in den ersten Stock nimmt, weil sie Höhen nicht mag. An guten Tagen sackt die 32-Jährige durchschnittlich fünfmal zusammen, an schlechten bis zu 50 Mal. Die Anfälle können sich durch leichte Veränderungen in der Gesichtsmuskulatur bis hin zu völligen Zusammenbrüchen äußern.

Diagnose als Neunjährige

Die Diagnose erfuhr die Zweifach-Mama mit neun Jahren, als sie mit einer Kopfverletzung ins Krankenhaus musste. Trotzdem zieht sie ihre Kinder alleine groß und meistert auch das Berufsleben, obwohl es für sie sehr schwer ist, einen Job zu finden. Welcher Chef hat schon Verständnis dafür, wenn die Mitarbeiterin mehrmals am Tag am Schreibtisch «einschläft»?

Gegenüber der «Daily Mail» gestand sie: «Ich hatte in letzter Zeit keine so starke Anziehungskraft, dass sie eine Attacke auslösen würde, was einerseits toll ist, aber auch ein bisschen traurig, weil ich mich gerne zu jemandem so hingezogen fühlen würde».

