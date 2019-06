Badeseen wegen Krokodil-​​Alarm gesperrt

«Achtung», warnt das Schild am Zaun vor dem Badesee, «Verdacht auf ausgesetzte Klein-Krokodile». Eine Spaziergängerin hatte sich am Dienstag bei der Polizei gemeldet und eine ungewöhnliche Meldung gemacht. Sie habe drei kleine Krokodile in dem See gesehen.

Die Polizeibeamten durchkämmten noch am selben Abend das Gelände in Badem-Württemberg. Auch am Mittwoch und Donnerstag ging die Suche weiter. Ergebnis bisher: Keine Spur von einem Krokodil, so die Stadtverwaltung von Kirchheim unter Teck in einer Pressemeldung.

Ob hier nun tatsächliche Krokodile schwimmen oder nicht: Die Seen bleiben vorerst gesperrt. «Die Sicherheit geht vor», sagte ein Sprecher der Stadt.

(mb/L'essentiel/dpa)