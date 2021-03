Feiernder flieht in Handschellen vor Polizei

In Miami und Daytona Beach im US-Staat Florida feiern tausende US-Studierende, als gäbe es keine Pandemie. Trotz aller Warnungen der Behörden und der Aufforderung der Unis, in diesem Jahr nicht am Spring Break teilzunehmen, reisten junge Menschen aus dem ganzen Land in den Sunshine State. Videos auf Social Media zeigen, wie Menschenmassen an Stränden, in Bars und Clubs eng beieinander und ohne Masken Party machen.

Derzeit geht ein Tiktok-Video viral, das zeigt, wie am Mittwoch ein festgenommener Teenager aus einem Polizeiauto steigt und in Handschellen und Badehose über den Strand rennt (siehe Video oben). Der junge Mann war an einer Schlägerei beteiligt und daraufhin in Gewahrsam genommen worden.

Während er auf der Rückbank im Streifenwagen saß, öffnete ein anderer Teenager die Türe. Der Festgenommene nutzte die Möglichkeit, um zu fliehen, während eine kreischende Menschenmenge ihm folgte. Kurz darauf konnte er jedoch erneut von der Polizei gefasst werden.

Die Polizei von Clearwater identifizierte den Jugendlichen im Video als Dominic Glass. Die Person, die dem 18-Jährigen die Tür geöffnet hat, wurde laut New York Post ebenfalls festgenommen und verzeigt. Insgesamt seien vier Personen verhaftet worden.

Allein am vergangenen Wochenende wurden in Miami Beach über 100 Personen nach einer Personenkontrolle festgenommen, wie CNN berichtet. Die Beamten entdeckten Waffen und illegale Drogen, bei der Kontrolle wurden sogar zwei Cops verletzt.

Feiern oder nicht feiern? Was ist nun erlaubt?

«Die Uni-Studenten haben keine Angst vor dem Coronavirus. Sie sind sich entweder der Risiken, die das Virus mit sich bringt, nicht bewusst oder ignorierten diese Risiken offenkundig», meint Laurence Steinberg, Psychologie-Professor an der Universität Temple University, zum Portal IHE.

Viele von ihnen seien zudem verwirrt aufgrund der unterschiedlichen Signale, die sie erhalten: Einerseits werden sie aufgefordert, sich vorsichtig zu verhalten, auf der anderen Seite würden Politiker, wie etwa die Gouverneure von Texas und Florida, ihnen sagen, dass sie nichts zu befürchten hätten und sogar ihre Masken ablegen könnten. «Teenager begreifen zwar die Botschaft, doch wegen ihres jungen Alters sind sie möglicherweise anfälliger dafür, die positiven Nachrichten zu glauben», erklärt Steinberg – obwohl sie eigentlich die falsche Botschaft seien.

