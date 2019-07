14 Seeleute sterben bei Brand von U-​​Boot

Bei einem Brand an Bord eines Unterseebootes der russischen Marine sind 14 Seeleute gestorben. Wie das Verteidigungsministerium in Moskau am Dienstag nach Angaben von Nachrichtenagenturen mitteilte, ereignete sich das Unglück am Montag auf einer Militärbasis der nordrussischen Stadt Seweromorsk.

Die Marinesoldaten seien an Rauchvergiftung gestorben. Das Tiefsee-U-Boot war demnach für Forschungszwecke in russischen Gewässern im Einsatz. Wieso es zum Brand kam, ist noch unklar.

(L'essentiel/fss)