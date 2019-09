«Panzerähnliche SUVs gehören nicht in die Stadt»

Meistgesehen: Crash mit vier Toten auf Gehweg: Dashcam filmt Horror-Unfall von SUV in Berlin https://t.co/D6Oq6u8gdK [Video] pic.twitter.com/IyzWNFYuZB— ntv Nachrichten (@ntvde) September 7, 2019

Ein Porsche Macan kam am Freitagabend in Berlin-Mitte von der Fahrbahn ab und überfuhr vier Menschen sowie mehrere Poller und einen Ampelmast. Bei dem schweren Verkehrsunfall kamen ein dreijähriger Junge, seine 64-jährige Großmutter sowie zwei Männer im Alter von 28 und 29 Jahren ums Leben.

Wie Augenzeugen der Polizei erzählen, scherte der 42-jährige Porsche-Fahrer aus einer stehenden Kolonne aus und beschleunigte auf der Gegenfahrbahn massiv, bis er die Kontrolle über den Wagen verlor und aufs Trottoir geriet. Verkehrsvereine, die sich für Fußgängerrechte einsetzen, reagierten auf die Schilderungen der Zeugen empört. Sie forderten Tempo 30 für die ganze Stadt und kritisierten Autos in der Innenstadt als «motorisierte Mordwerkzeuge»

«Jeder Fahrfehler wird zur Lebensgefahr für Unschuldige»

Der tragische Fall hat auch unter Politikern und Umweltorganisationen eine Debatte über die Zulässigkeit von SUVs in Innenstädten ausgelöst. Der zuständige Bezirksbürgermeister Stephan von Dassel (Grüne) twitterte: «Solche panzerähnlichen Autos gehören nicht in die Stadt.» Er monierte, dass bei solchen Autos «jeder Fahrfehler zur Lebensgefahr für Unschuldige wird.»

Auch die Deutsche Umwelthilfe erklärte nach dem Unfall, «SUVs haben in unseren Städten nichts zu suchen!», wie die Nachrichtenagentur AFP schreibt. Der Verband warf der Autoindustrie vor, dass sie das Ziel verfolge, dass jeder zweite Neuwagen ein SUV ist. «Wir kämpfen dagegen an», so die Umwelthilfe.

Greenpeace blockierte Entladen von SUVs

Die bei Autokäufern beliebten SUVs stehen schon länger in der Kritik, allerdings wegen des Vorwurfs der Klimaschädlichkeit. Im Zusammenhang mit Internationalen Automobilausstellung IAA, die nächste Woche beginnt, gab es dazu Forderungen zu einem Strategiewechsel an die Autohersteller. In Bremerhaven verhinderten am Samstag Aktivisten von Greenpeace mit «Klimakiller»-Bannern mehrere Stunden lang das Entladen eines Transportschiffs, das mit SUVs beladen war.

Greenpeace nannte die Fahrzeuge auch ein erhöhtes Sicherheitsrisiko für andere Verkehrsteilnehmer. Wer als Autofahrer einen SUV als Unfallgegner habe, habe ein viermal höheres Risiko zu sterben als bei einem gewöhnlichen Pkw. Aufgrund der höheren Motorhaube steige das Risiko eines tödlichen Unfalls bei Fußgängern um die Hälfte an.

Auch in diesem Fall ist das offenbar so geschehen. Die Fahrzeuginsassen wurden weniger schwer verletzt: Der 42-jährige Porsche-Fahrer erlitt Kopfverletzungen, musste von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden. Seine 67-jährige Beifahrerin und ein sechsjähriges Mädchen, das mit im Auto saß, wurden lediglich ambulant behandelt.

