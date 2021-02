24-​​Jährige geht in Nordsee über Bord und wird vermisst

Mit mehreren Schiffen und Hubschraubern haben Rettungskräfte in der Nordsee nach einer 24-jährigen Frau gesucht, die in der Nacht zum Sonntag auf einem Containerschiff über Bord gegangen war. Die Frau wurde trotz intensiver Suche zunächst nicht gefunden, wie die Polizei am Sonntagmittag in Bremen mitteilte. Sie gehört zur Crew des Containerschiffs und verrichtete dort vor dem Unfall eine Arbeit.

Das unter der Flagge Dänemarks fahrende Schiff liegt nun in Bremerhaven. Aufschluss über die Unfallursache sollen die weiteren Ermittlungen der Wasserschutzpolizei Bremen geben.

