Hitzewelle in Kanada fordert 33 Tote

Die Zahl der Toten während einer Hitzewelle in der kanadischen Provinz Québec ist auf 33 gestiegen. Bis Donnerstagmittag (Ortszeit) zählte der Fernsehsender CBC unter Berufung auf Gesundheitsbehörden unter anderem 18 Tote in Montreal und berichtete, weitere Todesopfer seien möglich. Die anderen Toten seien in anderen Regionen der Provinz gemeldet worden.

Die Opfer hatten demnach keine Klimaanlagen in ihrem Haus oder litten an gesundheitlichen Problemen. Zwölf der Toten aus Montreal waren den Angaben zufolge älter als 65 Jahre.

*Vague de chaleur extrême* Le Gouv. du Qc rappelle les mesures mises en place et les précautions à prendre. Le réseau de la santé et des services sociaux a été proactif. Personne n'est à l'abri des effets de la chaleur mais certain(e)s sont plus vulnérables. Soyons solidaires. pic.twitter.com/KvMgBLtBFG— Lucie Charlebois (@luciecharlebois) 5. Juli 2018

«Niemand ist immun gegen die Auswirkungen von Hitze, aber einige sind verletzlicher», twitterte Gesundheitsministerin Lucie Charlebois. «Wir müssen wachsam bleiben und weitere Vorkehrungen treffen», sagte sie vor den Medien.

Kaltfront erwartet

Die Lage sollte sich jedoch bald entspannen. In der Nacht zum Freitag wird den Behörden zufolge eine «starke Kaltfront» erwartet, die der Hitze ein Ende bereiten soll. Feuerwehrleute und Polizisten hatten in vergangenen Tagen rund 15.000 Wohnungen und Wohnhäuser aufgesucht, um sich nach den Bewohnern zu erkundigen.

Die Temperaturen waren im Osten Kanadas am Mittwoch bei hoher Luftfeuchtigkeit auf über 34 Grad gestiegen. Für Donnerstag wurden Temperaturen bis 35 Grad erwartet und damit fast zehn Grad mehr als die in dieser Zeit übliche Höchsttemperatur.

