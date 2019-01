Besatzung von deutschem Containerschiff evakuiert

Artikel per Mail weiterempfehlen

Nach dem Ausbruch eines Feuers an Bord des deutschen Containerschiffs Yantian Express im Atlantik ist die Besatzung in Sicherheit gebracht worden. Alle Crewmitglieder seien unverletzt, teilte die Reederei Hapag-Lloyd am Sonntag mit. Der Brand konnte demnach noch nicht gelöscht werden.

Das Feuer an Deck der Yantian Express war nach Angaben der Reederei am Donnerstag ausgebrochen. Mehrere Container gerieten in Brand. Die Löscharbeiten wurden durch die schlechten Witterungsbedingungen erschwert.

Das 320 Meter lange Schiff war auf dem Weg von Sri Lanka über den Suezkanal nach Halifax an der kanadischen Ostküste. Am Sonntag befand sich der Frachter knapp 1500 Kilometer vor der Küste Kanadas.

Ein Ship Spotter hat die Yantian Express beim Abladen von Container gefilmt. (31. Juli 2013/Video: Youtube/Containerman2)

(L'essentiel/chk/afp)