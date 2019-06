Schon fünf Minuten Hitze sind für Hunde oft tödlich

Tierschützer warnen Hundehalter, dass sie ihre Hunde nicht im Auto lassen sollen – und zwar nicht nur an Hundstagen wie wir sie diese Woche erleben, mit Temperaturen um die 40 Grad, sondern auch bei deutlich geringeren Außentemperaturen.

Auch 15 Grad sind schon gefährlich

Selbst 15 Grad Außentemperatur können schon genügen, damit sich der Innenraum eines ungeschützt geparkten Autos auf 50 Grad und mehr aufhitzen könne. Auch Autos, die gerade noch im Schatten standen, können nach einiger Zeit von der Sonne erfasst und so zur Todesfalle für den darin eingesperrten Hund werden. Ein spaltbreit geöffnetes Fenster leistet keinerlei Abkühlung. Innerhalb kürzester Zeit erleidet der Vierbeiner einen Hitzeschlag, der leider oft tödlich endet.

Temperatur in Autos steigt enorm schnell

Auf offenen Parkplätzen vor Einkaufszentren, Schwimmbädern und Restaurants ereignen sich Sommer für Sommer solche Vorfälle. Eine Stiftung aus der Schweiz will Bewusstsein für dieses Problem schaffen und hat daher eine Tabelle erstellt, die zeigt, wie groß die Gefahr der Überhitzung für Hunde im Auto ist. Ist es beispielsweise nur 20 Grad warm, kann die Temperatur im Auto innerhalb von fünf Minuten auf 34 Grad steigen, was für Hunde Lebensgefahr bedeutet. Wird es so heiß wie diese Woche, herrschen bei einer Außentemperatur von 38 Grad nach fünf Minuten schon 44 Grad in einem Auto.

(L'essentiel/mme)