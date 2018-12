Zeugin gibt entscheidenden Hinweis

In Straßburg wurden am Dienstagabend gegen 20 Uhr mehrere Schüsse abgegeben. Drei Menschen wurden getötet, mindestens 13 zum Teil schwer verletzt. Unmittelbar nach der Tat, ging die Spur zu dem Verdächtigen, Chérif Chekatt, verloren. Am Donnerstagnachmittag ist er von einer Frau erkannt worden. Sie hat bemerkt, dass er wie der mutmaßliche Attentäter aussah und am Arm verletzt war. Dies habe sie dann der Polizei gemeldet.

Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) hat den Anschlag in Straßburg für sich reklamiert. Der Angreifer sei «ein Soldat» des IS gewesen, teilte die Islamistenorganisation am Donnerstagabend nach Angaben des US-Unternehmens Site über ihr Propaganda-Sprachrohr Amaq mit. Der mutmaßliche Attentäter Chérif Chekatt war kurz zuvor von Polizisten in Straßburg erschossen worden. Alle Informationen zur aktuellen Lage finden Sie hier.

(L'essentiel/afp)