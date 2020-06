Rechte Miliz schießt Demonstrant nieder

Bei einem «Black Lives Matter»-Protest in der Stadt Albuquerque, im US-Bundesstaat New Mexiko, sind am Montagabend (Ortszeit) Schüsse gefallen. Demonstranten und bewaffnete Anhänger einer rechtsextremen Miliz waren an der Statue eines spanischen Eroberers und Kolonisten aufmarschiert. Als die Demonstranten die Statue abrissen, eröffnete einer der Milizionäre das Feuer.

We just obtained video of the shooting. pic.twitter.com/yjB6NHdKe2 — Megan Abundis (@meganrabundis) June 16, 2020

Right wing militia in Albuquerque shooting protesters.pic.twitter.com/knUYPIx4jA — Cop Watch STL (@CopWatchSTL) June 16, 2020

Polizei-Spezialeinheit im Einsatz

Die genauen Umstände sind noch unklar, Handyvideos auf Social Media zeigen mindestens einen Verwundeten, der am Boden liegend von Augenzeugen erstversorgt wird. Eine schwerbewaffnete Spezialeinheit der Polizei nahm die mit Sturmgewehren bewaffneten Milizionäre fest. Dabei wurden auch Tränengas und Blendgranaten eingesetzt.

Members of the NM Civil Guard detained by police. pic.twitter.com/x1K4wRb4W2 — Shaun Griswold (@shaun505) June 16, 2020

«Opfer in kritischem, aber stabilem Zustand»

Die Ermittlungen von Polizei und FBI sind zur Stunde noch im Gange, heißt es von Seiten des örtlichen Polizeipräsidiums. Das Opfer befindet sich demnach in kritischem, aber stabilem Zustand.

The investigation is in the preliminary stages. We do not expect additional statements tonight. The victim is reported to be in critical but stable condition. — Albuquerque Police Department (@ABQPOLICE) June 16, 2020

