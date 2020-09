Mobbing-​​Opfer (14) wird in der Schule vergiftet

An einer Schule in Hamburg-Eimsbüttel wurde eine Schülerin während des Computerkurses vergiftet. Laut Bild hatte die 14-Jährige den Unterricht nur kurz verlassen, um auf die Toilette zu gehen. «Als ich zurückkam, nahm ich einen Schluck aus meiner Flache und hatte sofort den Geschmack von Desinfektionsmittel im Mund.» Zu Hause litt sie an Bauchschmerzen und musste sich übergeben. Da es über Nacht nicht besser wurde, ging die Schülerin am nächsten Tag gemeinsam mit ihrer Mutter zum Arzt. Als die Ärztin an der Flasche roch, schrieb sie sofort einen Attest für die Polizei.

Nun erstattete die Familie des Mobbing-Opfers Anzeige, die Flasche wurde zur Spurensicherung beschlagnahmt. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung gegen unbekannt. Alle Klassenkameraden wurden bereits von der Kripo befragt.

Zahl der Mobbing-Fälle nimmt zu

Es war nicht der erste Zwischenfall in ihrer Schulzeit. Das Mädchen, welche die 9. Klasse der Niendorfer Stadtteilschule besuchte, wurde schon lange Zeit beleidigt, gemobbt und als «dick» und «hässlich» beschimpft. Die 14-Jährige hat nur noch einen Wunsch: „Direkt nach den Herbstferien will ich die Schule wechseln.“

Eine Auswertung im Rahmen der Pisa Studie aus dem Jahr 2019 zeigt: Mobbing nimmt in den meisten Ländern Europas weiterhin zu – Tendenz steigend.

(L'essentiel/Lena Ogi)