Hitlers Klobrille kommt jetzt unter den Hammer

US-Soldaten hatten bei der Einnahme Hitlers Alpenfestung auf dem Obersalzberg im April 1945 die Klobrille des Führers in seinen Privatgemächern abgeschraubt. Bis jetzt war sie im Besitz der Familie des US-Soldaten Ragnvald C. Borch aus dem US-Bundesstaat New Jersey. Jetzt bieten die Nachfahren von Borch seine Trophäe zur Versteigerung an. Das Einstiegsgebot beträgt 5.000 US-Dollar, die Versteigerung findet am 8. Februar statt.

Das Auktionshaus Alexander Historical Auctions im US-Bundesstaat Maryland ist für seine spektakulären Versteigerungen historischer Materialien weltweit bekannt. Oft handelt es sich bei den Versteigerungsobjekten um hierzulande teilweise verbotene Nazi-Erinnerungsstücke. Zuletzt wurde dort ein Telefon Hitlers angeboten und der Schreibtisch, auf dem das Münchner Abkommen von 1938 unterschrieben wurde.

(L'essentiel/tha)